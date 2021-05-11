Taksiciler araçlarıyla Beşiktaş Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

Burada araçlarından inen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganların olduğu dövizler taşıyan katılımcılar, bir süre "Kahrolsun İsrail", "Enkazını göreyim İsrail" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in saldırılarını kınayan taksiciler, daha sonra araçlarına binerek buradan ayrıldı.