Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da izinsiz kazıya 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Daday ilçesi Alipaşa köyünde devriye faaliyeti sırasında Honsalar Tepesi Tümülüsü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, izinsiz kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şahıslarla birlikte kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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