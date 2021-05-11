Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kaldırımda bekleyen kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Atay Caddesi'nde Sevinç Ç'nin kullandığı otomobil, virajı döndüğü sırada kaldırıma çıkarak Abdullah T.'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Abdullah T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Abdullah T.'nin cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.
Sürücü Sevinç Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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