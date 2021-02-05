Fatma T. idaresindeki otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Vezirköprü kavşağında yol kenarındaki su kanalına düşerek devrildi.

Sürücü ile babası Kurtça T., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Araç içinde sıkışan sürücünün annesi Hatice T. ve kardeşi Ayşegül T. ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince çıkarıldı.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ayşegül T. ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan Fatma ve Kurtça T. ise ayakta tedavi edildi.