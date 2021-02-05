Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahte alkolle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta sahte alkol taşıyan 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol taşıdığı 2 şahıs hakkında istihbarat aldı.
Harekete geçen ekipler yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İ.Y. ve C.B. isimli şahısların kaçak alkol taşıdıkları bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi.
Zonguldak İli Devrek İlçesi Gürbüzler köyünde, içerisinde İ.Y. ve C.B. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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