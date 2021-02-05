Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Mezarlıkta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekipleri, mezarlıkta gördüğü bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerin şüphelinin gezdiği yerlerde yaptığı aramalarda, bir mezar taşının altında poşet içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yüzlerce uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler şüpheliyi 3 gün uzaktan takip etti

Mobil Park Polisi ekipleri, buldukları uyuşturucu maddeleri olduğu yerde bırakarak, şüpheliyi üç gün boyunca uzaktan takip etti.

Önceki gün öğle saatlerinde mezarlığa gelerek ve elinde poşet ile ayrılan şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan F.B, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin poşeti içinde satışa hazır halde paketlenmiş 280 adet 650 gram ağırlığında bonzai ile bir miktar eroin çıktı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi ekiplerinin özellikle çocuk parkları ve okul çevrelerinde denetimlere devam edecek.