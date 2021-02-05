İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda, çekici üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.