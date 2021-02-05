Jandarma ekipleri bir evden para ve altın çalındığı bilgisini aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan JASAT ekipleri 6 farklı noktadaki 12 ayrı güvenlik kamerasında bulunan 33 saatlik görüntüleri izledi.

Şüpheli bir araç üzerinde duran ekipler aracı kullananın Ö.S. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda şüpheli şahıs, evden çaldığı para ve altınlarla birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan para ve altınlar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ö.S. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.