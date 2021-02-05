Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin Dümbürdek Mahallesi, koranavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında dün yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda alınan karar sonucunda saat 18.00 itibari ile Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.
Karantina kararını Kaymakamlık duyurdu:
“İlçemiz Böcekli beldesi Dümbürdek Mahallesi'nde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması Covid-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 10 gün süreyle giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur.”
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Başakşehir'de Mobil Park Polisinden mezarlıkta uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz