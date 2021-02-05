Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola girmek için bir anda önüne çıkan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de motosikletlerinden düşerek yaralandı.

Yaralılardan biri vatandaşın yardımıyla yoldan kaldırılarak kaldırımdaki bir sandalyeye oturtuldu. Diğer yaralı ise yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi.

İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.