Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pendik’te iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Pendik’te iki motosiklet sürücüsü yol üzerinde birbirleriyle çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücülerinden birine olay yerinde müdahale edilirken diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola girmek için bir anda önüne çıkan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de motosikletlerinden düşerek yaralandı.
Yaralılardan biri vatandaşın yardımıyla yoldan kaldırılarak kaldırımdaki bir sandalyeye oturtuldu. Diğer yaralı ise yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi.
İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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