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Güncel
İHA 09.07.2024 14:47

Samsun’da kruvaziyer turizmi: 44 sefer ile 57 bin turist daha gelecek

Samsun’da 2024 yılı turizm sezonu kruvaziyer turizmi kapsamında planlanan toplam 44 sefer ile yaklaşık 57 bin turist daha Samsun’u ziyaret edecek.

Samsun’da kruvaziyer turizmi: 44 sefer ile 57 bin turist daha gelecek
[Fotograf: İHA]

Samsun’da 2024 yılı turizm sezonu kruvaziyer turizmi açısından hızlı başladı.

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Rus bandıralı Astoria Grande kruvaziyer gemisi Samsun’a beş sefer demir attı. Her seferde yaklaşık bin 300 Rus turist Samsun Limanına ayak bastı.

Önümüzdeki süreçte planlanan toplam 44 sefer ile yaklaşık 57 bin turist Samsun’u ziyaret edecek. Genellikle perşembe günleri Samsun’a gelen Astoria Grande yolcuları, hem Samsun’u hem de tur programına dahil edilen Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nu ilgiyle geziyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren de turistlerin Samsun’da konaklaması için planlama yapılıyor.

Samsun’da kruvaziyer turizmi: 44 sefer ile 57 bin turist daha gelecek

Özellikle esnafın hoşgörüsünden memnunlar

Rus turistler, Samsun’daki alışveriş mekanlarında giyim, ayakkabı, züccaciye ve ev tekstili mağazalarında her türlü ürünü bulabiliyorlar. Şehrin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini geziyorlar.

Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Rus misafirler, Samsun’un kruvaziyer rotalarında bulunmasını tercih ediyorlar.

Bol bol alışveriş yapan turistler plajlarda denize girmeyi de ihmal etmiyorlar. Coğrafi işaretli Bafra pidesi, Çarşamba pidesi ve nokul gibi gastronomi zenginliklerimizin tadına bakan Ruslar, restoran işletmelerine büyük ilgi gösteriyorlar.

Halkın hoşgörülü ve misafirperver davranışlarından çok memnun kalan turistler, ülkelerine döndüklerinde Samsun’un adeta birer tanıtım elçisi gibi davrandıklarını söylüyorlar. Şehirdeki ticari işletmeler ve sektör de bu durumdan oldukça memnun. Seferlerin arttırılarak devamını istiyorlar.

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