Düzce'de "Tarım Akademisi" arazisinde tıbbi aromatik bitki üretilecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle kentin verimli topraklarının etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Mergiç Mahallesi'nde 121 dönüm arazide hizmet veren akademide, çiftçiler eğitilerek nitelikli tarımın ve ürün çeşitliliğinin önü açılıyor.

Akademiye ait arazinin 6 dönümlük kısmında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Bir yandan kekik ve biberiye fideleri toprakla buluşturulurken diğer yandan lavanta, ada çayı ve melisa dikimi yapılacak arazi ekime hazırlanıyor.

Ayrıca arazide 24 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 55 bin kapasiteli bitki köklendirme serasının temeli atıldı.

Düzce Belediyesi, serada kendi çalı ve süs bitkilerinin üretimini sağlayacak. Belediye, kentin yeşil alan ve parklarını süslemek için kullanılan bitkileri kendi serasında yetiştirecek.