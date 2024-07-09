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Güncel
AA 09.07.2024 14:34

Çubuk vişnesinde hasat başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaretli vişnenin hasadına başlandı.

Çubuk vişnesinde hasat başladı
[Fotograf: AA]

İlçe merkezinin yanı sıra Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi 20'ye yakın mahalledeki vişne hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerinin yolunu tutuyor.

Toplanan vişneler tüccarlara satılıyor. Hasadın, ağustos sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiftçi Yusuf Bostan, vişne yetiştiriciliğinin zorluğunu bu sözlerle anlattı:

"Bu meyve ağaçlarının bakımı, hasattan sonra güz sonu budaması, kış uykusunda ilaçlaması, ayrıca baharda yine alanı 3-4 defa sürme, çapa ve kurak mevsimde sulama var. Bunları yapmazsan ne kalite alabilirsin, ne de verim."

Çubuk vişnesinde hasat başladı

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