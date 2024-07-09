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Güncel
İHA 09.07.2024 14:38

Bartın'a 3 yeni mahkeme

Adalet Bakanlığı tarafından Bartın'da 3 yeni mahkeme kurulması kararı verildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Bartın'da İdare Mahkemesi, İş Mahkemesi ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

Bartın'a 3 yeni mahkeme

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca Adalet bakanlığı tarafından Bartın'da İş mahkemesi ve 2. Ağır ceza mahkemesi kurulması kararı alındı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Bartın'da adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına imkan sağlayacak olan idare, iş ve ağır ceza mahkemeleri kurulacak ve yargı çevresi belirlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni mahkemelerin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Yeni mahkemelerin kurulması ile birlikte, bölgede adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına imkan sağlayacak, vatandaşlar idareye karşı açtıkları davalarda daha hızlı çözümler alabilecekler. Yeni mahkemelerin en kısa sürede faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar titizlikle devam ediyor" dedi. 

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