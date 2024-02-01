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Güncel
AA 01.02.2024 14:02

Samsun'da gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinde kızartmada kullanılan yağların ölçümü yapıldı.

Samsun'da gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Halkın sağlığını korumak için gıda denetimlerine devam ettiklerini belirten Sağlam, şu değerlendirmede bulundu:

"Kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağların hijyen kurallarıyla alakalı yönetmeliğimiz var. Yönetmelik çerçevesinde denetim yapıyoruz. Samsun'da özellikle 259 iş yerinde bu denetimlere ağırlık veriyoruz. 2023 yılındaki denetimlerde yağla ilgili sadece bir olumsuzluk çıkmıştı. Olaya ilişkin gerekli idari yaptırımları uyguladık."

İşletmelerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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