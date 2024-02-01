Cizreli öğrenci ağır sıklette Türkiye şampiyonu oldu

Mersin’de 24-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen ve 63 ilden 467 erkek ve 260 kadın sporcunun Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkeklerde 92 ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Baran Çelik, final müsabakasında Kırıkkale’den Tarık Güvenertürk'ü yenerek şampiyon oldu Çelik, elde ettiği bu başarıdan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Cizreli milli sporcu Baran Çelik son iki yılda çıktığı müsabakalarda gösterdiği performans ile büyük başarılara imza attı.