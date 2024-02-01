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Güncel
AA 01.02.2024 12:47

Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Kent merkezindeki bir otelin temizlik görevlileri, odayı temizlemeye girdiklerinde 22 yaşındaki Berat K'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat K'nin cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Berat K'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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