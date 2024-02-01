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Güncel
AA 01.02.2024 13:44

Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Ocak'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H, Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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