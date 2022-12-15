Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı 3. JASAT ve KOM Şube ekipleri ile Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucunda Çay Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 230 gram kubar esrar, 15 litre sahte içki, 45 litre etil alkol, 3 içki aroma kiti ile 2 anason aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.