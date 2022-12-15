Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Karapınar ilçesi Çetmi Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı genişleten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 3 sentetik ecza, 1,80 gram eroin, 63 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar bulundu.
Operasyonda, Z.B, Y.A. ve D.S, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. ve Y.A. tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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