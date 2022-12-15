Karapınar ilçesi Çetmi Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı genişleten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 3 sentetik ecza, 1,80 gram eroin, 63 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar bulundu.

Operasyonda, Z.B, Y.A. ve D.S, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. ve Y.A. tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.