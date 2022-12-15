Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da dolmuş ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.C'nin kullandığı 54 M 0111 plakalı dolmuş, Sakarbaba Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 54 TF 833 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada yolcular A.Ö, M.Ö, H.K, N.Ç. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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