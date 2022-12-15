Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 48 ADU 045 plakalı kamyon, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında Ali Bahat'ın kullandığı 48 JG 811 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü Bahat yaralandı, motosikletten yola savrulan Elif Bahat yaşamını yitirdi.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Yıldız, gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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