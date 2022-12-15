İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkollü içki ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 13,5 litre sahte alkollü içki, 10 litre etil alkol, 1 içki yapım kiti ve ekstrakt ile 40 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T ve Ü.A, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.﻿