Dünya Kupası final maçı ne zaman? Dünya Kupası finali saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dünya Kupası finali ne zaman? TRT'den yayınlanan dev kupa, 18 Aralık'ta oynanacak finalle sahibini bulacak. Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak? İşte, Dünya Kupası finali ve üçüncülük maçı saatleri...
32 takımın yer aldığı futbol şöleni 20 Kasım Pazar günü A Grubu'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı. "Kupaların kupası", 18 Aralık Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sahibini bulacak.
Dünya Kupası final maçı ne zaman?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin'in rakibi oldu. Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Dünya Kupası final maçı heyecanı TRT1'de yaşanacak.
Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman?
Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın rakibi Arjantin'e 3-0 mağlup olan Hırvatistan olacak.
Hırvatistan - Fas Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynayacak. Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması TRT1 ekranlarından izlenebilecek.