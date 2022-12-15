İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul öncesi eğitimde okullaşma oranında çok kısa sürede çok hızlı mesafe alındığı belirtildi.

"5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99,12'ye çıkmış oldu." ifadesine yer verilen açıklamada, sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği, anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme konusundaki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.