İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K'nin 29 Kasım'da Konak Mahallesi'ndeki iş yerinde piknik tüpüyle başından darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Mustafa K'nin yaklaşık 12 bin lirasının ve 2 cep telefonunun da gasbedildiği olaya ilişkin bölgedeki güvenlik kamerası ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlılardan A.Y. ile A.K'yi Işıklar beldesinde, M.P'yi de Bolvadin ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. ile M.P. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Mustafa K'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.