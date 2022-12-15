Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'dan Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri iki katına çıkacak
Batman'dan Ankara ve İstanbul'a haftalık uçuş sefer sayısı 5'ten 10'a çıkarılacak.
Batman'dan Ankara ve İstanbul'a düzenlenecek uçak sefer sayılarının artırılmasına ilişkin yapılan görüşmeler netice verdi. THY Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Ankara seferleri haftalık 5 sefer iken, 2 Ocak 2023’ten itibaren pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri iki sefer, diğer günler ise bir sefer olmak üzere haftalık uçuş sayısı 10 sefere çıkarılacak. İstanbul Havalimanı'na mevcut durumda günde 2 sefer, haftalık 14 sefer düzenlenirken; 25 Mart 2023’ten itibaren günlük 3 sefere, haftalık 21 sefere çıkarılacaktır" denildi.
Uçuş sefer sayısının artmasının bilet fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.
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