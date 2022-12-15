Batman'dan Ankara ve İstanbul'a düzenlenecek uçak sefer sayılarının artırılmasına ilişkin yapılan görüşmeler netice verdi. THY Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Ankara seferleri haftalık 5 sefer iken, 2 Ocak 2023’ten itibaren pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri iki sefer, diğer günler ise bir sefer olmak üzere haftalık uçuş sayısı 10 sefere çıkarılacak. İstanbul Havalimanı'na mevcut durumda günde 2 sefer, haftalık 14 sefer düzenlenirken; 25 Mart 2023’ten itibaren günlük 3 sefere, haftalık 21 sefere çıkarılacaktır" denildi.

Uçuş sefer sayısının artmasının bilet fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.