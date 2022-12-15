Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren kişiler tespit edildi.

Örgütte faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik jandarma tarafından Kilis ve Gaziantep'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan şahıslardan birinin geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ'ta sözde kadılık yaptığı ve birçok infaz emrini verdiği öğrenildi.