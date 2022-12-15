Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hizmete açılan çocuk rehabilitasyon merkezinin günlük randevulu 10 hastaya bakma kapasitesinde olduğunu söyledi.

Kozan, fizik tedaviye ihtiyaç duyan çocuk hastaların genelde büyük şehirlere gittiğini anlatarak, "Biz bunun önüne geçmek istedik. Yozgat’ta 80 ila 100 arasındaki Serabral Palsi hastası var ve onların tedavilerini yapmak istiyoruz. Çevre illerin çoğunda da böyle çocuk rehabilitasyon ve fizik tedavi ünitesi yok, inşallah onlara da hizmet vereceğiz." dedi.