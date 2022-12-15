Valilikten yapılan açıklamaya göre, yunus timlerince kent merkezindeki bazı mahallelerde şok uygulama yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce 6 şüpheliye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", diğer şüpheliye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek" suçundan adli işlem yapıldı.