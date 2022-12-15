Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yunus timlerince yapılan uygulamada 7 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yunus timlerince kent merkezindeki bazı mahallelerde şok uygulama yapıldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekiplerce 6 şüpheliye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", diğer şüpheliye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu
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