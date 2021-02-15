Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 6. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Mevlana Mahallesinde bir binanın en üst katında oturan Sevcan D. evinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sevcan D.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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