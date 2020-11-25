Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Demir, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşlara belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi veren Demir, "Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Bütün mesaimizi yeni projeler üretmek için harcıyoruz. Hemşehrilerimizin sevgisi ve güveni daha çok çalışmamızı sağlıyor. Koronavirüs salgınına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Göreceksiniz ki dönem sonunda Samsun'un altyapı, kanalizasyon, yol, asfalt ve birçok sorununu bitirmiş olacağız. Hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Yakakent'ten Terme'ye, Asarcık'a kadar tüm ilçelerimizin mahallelerine hizmeti ulaştırıyor, en ücra köşeye bile hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin tüm kadrolarıyla Samsun’a hizmet için gece gündüz çalıştıklarını, vizyoner projelerle şehri yarınlara hazırladıklarını dile getiren Demir, "Görevi devraldığımız günden bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı işleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. 2021 yılı da inşallah vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak projelerimizin gün yüzüne çıkacağı bir yıl olacak. 2020 yılı nasıl geçti ise aynı şevk ve heyecanla, kimseyi ayırt etmeden, Samsun'da yaşayan 1 milyon 300 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi ve herkesin gönlüne dokunmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet birimleri olduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Belediyeler, vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Halk günlerimiz ve hemşerilerimizle buluştuğumuz anlar benim en mutlu olduğum anlar. İnşallah pandemi dönemi bir an evvel sonuçlanır ve güzel günlerde biz vatandaşlarımızla daha sık buluşuruz. Niyazımız şudur ki, Yüce Allah bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içinde bırakmasın."