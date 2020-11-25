Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, makamında kabul ettiği Tatlı ile bir süre sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2,5 ayda 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğunda yolcu uçağını tasarlayan Savaş Tatlı'ya içinde mekanik malzemelerin yer aldığı kolileri eden Akbıyık, çalışmalarında başarı diledi.

Valilik olarak Tatlı'ya destek sunmaya devam edeceklerini belirten Akbıyık, "Bundan sonraki hedefi insansız hava aracı olacak inşallah. Çalışmalarında başarıları diliyorum. İnşallah bundan sonraki Teknofest programında daha fazla uçabilen insansız hava araçları ile bizleri temsil edecek." diye konuştu.