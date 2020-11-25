Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten filyasyon ekibine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki filyasyon ekibini ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ziyaretteki konuşmasında, pandemi sürecinde filyasyon ekibinin fedakarca çalıştığını söyledi.
Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şimşek, ekibe çeşitli ikramlarda da bulundu.
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