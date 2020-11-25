Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ziyaretteki konuşmasında, pandemi sürecinde filyasyon ekibinin fedakarca çalıştığını söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şimşek, ekibe çeşitli ikramlarda da bulundu.