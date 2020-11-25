Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin İran uyruklu 4 iş insanını sahte belgeyle dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, 19 Kasım'da mağdur iş insanlarından biriyle Fatih'te bir araya gelen İran uyruklu şüpheli Muhammet H'yi (20) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, İran uyruklu Türk vatandaşı Halis G'nin oğluna ait bilgilerle kendisine 2017'de Mehmet G. adına kimlik çıkarttığı belirlendi.

Şüphelinin aynı isim ve soy isimdeki Antalya'da yaşayan bir avukatın bilgilerini kullandığı da tespit edildi.

Kendisini avukat Mehmet G. olarak tanıtan İran uyruklu şüpheli Muhammet H'nin, İranlı iş adamlarına ikamet, silah ruhsatı, çalışma izni belgelerini temin edeceğini söyleyerek belgelerin sahtesini verdiği, toplamda 4 iş insanını 400 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.