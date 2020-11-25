Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 10 bin ücretsiz olarak fidan dağıttı.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, hizmet binası önünde oluşturulan alanda vatandaşlara 3-5 yaş arası çam fidanı dağıttı.
Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, gazetecilere, fidan dikimini özendirmek üzere böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.
3-5 yaş arası tüplü fidanlardan 10 bin adet dağıttıklarını anlatan Çimen, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.
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