Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
`Sakin şehir` Taraklı'daki tarihi konaklar karla beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla kaplandı.
Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden Yunuspaşa Camisi, tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taraklı'da kar etkili oldu.
Mavi, sarı, kahverengi ve beyaz konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.
Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçe, kar yağışının ardından sessizliğe büründü.
Etiketler: Sakarya Kar Yağışı
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