Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Kasım-aralık aylarında yağışların mevsim normallerinin çok altında olması çiftçileri telaşlandırdı. Geçen sezon kurak bir yıl geçiren çiftçilerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce Harran ve Suruç ovalarına bu yıl daha erken su bırakıldı. Şanlıurfalı çiftçiler, kanallara su bırakılmasıyla ekinleri sulamaya başladı. Çiftçiler, ekinlerin sağlıklı çıkış yapması için ocak ayında yağışların düzenli gitmesi için dua ediyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'nin büyük bir bölümünde kuraklık yaşandığını, bölgede bu yıl da yağışların yetersiz olduğunu söyledi.

Yağışların yetersizliği nedeniyle hububat veriminde düşüklük yaşandığına dikkat çeken Çullu, "Önemli bir bölümü yarı kurak bir iklime sahip olan ülkemizde kuraklığın etkisi daha fazla olmaktadır. 2022 yılına iyi başlamadık maalesef. Düşük yağış çiftçilerimizi telaşlandı. Ekim ve ocak ayında istenen yağış olmadığını söyleyebiliriz. Kuraklık yüzünü göstermeye başladı." dedi.

Ekinlerin sıkıntı yaşamamasının düzenli yağışa bağlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Çullu, şöyle konuştu :

"Ekim ayı itibarıyla çiftçilerimiz hububatı toprakla buluşturdu. Özellikle sulama imkanı olmayan ve tamamen yağışa bağlı olan kırsal alandaki çiftçilerimiz kuraklık endişesi yaşamaya başladı. Ekim ve aralık ayı süresince yağışlar istenen seviyede değil. Ürünler şu anda tam anlamıyla strese girmediği için çıkışlarında sorun yaşanmayabilir. Şu anda yağışlar yıllık ortalamanın çok altında bu da toprağı yeteri kadar doyuramadığı için çiftçilerimiz panikledi. Su istediler, DSİ de ovalara bu yıl erken su bırakmak zorunda kaldı. Şu anda toprağın nemi yeteri kadar. Fakat çiftçi panik durumda. Yağmur yağmamasına karşı garanti olsun diye sulamaya çalışıyor."

"Bir damla suyun dahi önemi çok büyük"

Şu ana kadar çok ciddi tarımsal kuraklık yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini, tarımsal kuraklığın dışında meteorolojik kuraklığın büyük önem taşıdığına işaret eden Çullu, bundan sonraki dönemlerde çiftçilerin, su yöneticilerinin, kurumların daha da kontrollü davranmak zorunda olduğunu ifade etti.

Çullu, "Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yarı kurak bölgelerde bir damla suyun dahi önemi çok büyük. Akıllı yöntemlerle ve akıllı projelerle bunu önlemeye çalışmasak ileri de çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Önemli olan daha çok üretmek için suyu nasıl daha etkin kullanabiliriz onu öğrenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Allah'tan iyi bir yağmur bekliyoruz"

Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan Cebrail Aydoğdu da geçen yıl yaşanan kuraklığın bu yıl da kendini göstermeye başladığını söyledi.

Bölgede istenen yağışın olmaması nedeniyle kanallara su bırakılmasını istediklerini anlatan Aydoğdu, "Geçen yıl istediğimiz yağış olmadı, bu yıl geçen yıldan daha kötü durumdayız. Çiftçiler olarak endişeliyiz. Kuraklık devam ederse ciddi anlamda sıkıntı yaşanacak. Kış mevsimi olmasına rağmen tarlalarımızı sulamaya başladık. Fıstık bahçelerimiz ve buğdaylarımızı sulamaya başladık. İnşallah iyi bir yağış olur. Tarlamızı sürdüğümüzde kuru toprak çıkıyor. Allah'tan iyi bir yağmur bekliyoruz." diye konuştu.