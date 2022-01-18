Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da park etmeye çalışan otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Abdussamet Ünal'ın kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Adana Elektrikli Araç Trafik Trafik Kazası
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