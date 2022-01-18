Tüm Türkiye'de başlatılan program kapsamında çalışmalarını tamamlayan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, evlenecek olan ya da bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin, talep etmeleri halinde aile sağlığı merkezlerinde kan vererek ücretsiz olarak SMA tarama testlerini yaptırabileceklerini açıkladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de ve buna paralel olarak Kocaeli'de de başlatıldığını bildirerek, bakanlığın direktifleri doğrultusunda kentteki aile sağlığı merkezlerinde hazırlıkları tamamladıklarını ve SMA taramasına başladıklarını belirtti.

Pehlevan, "Program kapsamında evlilik öncesi rapor almak için aile sağlığı merkezine başvuran çiftlere talep etmeleri halinde SMA taramaları ücretsiz olarak yapılmakta. Yine evli olup çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere de talep etmeleri halinde SMA tarama testlerini aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz şekilde uygulamaktayız." ifadesini kullandı.

Taramanın öncelikli olarak başvuran çiftlerden erkek olana uygulanacağını, taramalarda şüpheli sonuçların çıkması durumunda kişilerin aile hekimliği aracılığıyla tıbbi genetik uzmanına yönlendirileceğini aktaran Pehlevan, "Çiftlerden erkek olan kişide taşıyıcılık çıkması halinde, diğer eşten de örnek alınacak. Her ikisinin de SMA taşıyıcısı çıkması halinde ise çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz tüp bebek tedavisine yönlendirilecek. Dünyaya gelen her çocuğun sağlıklı olması çok önemli. Bu nedenle evlenecek ya da çocuk sahibi olmayı düşünen vatandaşlarımızı SMA taramalarını yaptırmak üzere ilimizdeki aile sağlığı merkezlerine başvurmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.