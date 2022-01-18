Vali Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği ilçeyi ziyaret ederek hasar gören ahırları inceleyip burada vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Günaydın ve Büyükkılıç, daha sonra ilçe merkezine geçerek burada kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Günaydın, geceden itibaren tüm ekiplerin görev başında olduğunu ve büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi gece saat 02.28 sıralarında ilçemiz Sarıoğlan Palas Mahallesi'nde 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu andan itibaren bütün görevlilerimiz AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi görevlilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız sahaya çıktı ve muhtarlarımızla diyaloğa geçildi. Çok şükür olumsuz bir durum oluşmadı. Şu anda da mühendislerimiz çatlak olan binalarda çalışmalarını devam ettiriyor. Riskli bina tespit edildiği zaman gereken işlem yapılacak. Geceden itibaren de çatlak olan binalardaki vatandaşlarımızı misafirhanelerimize yerleştirerek mağduriyetin önüne geçtik. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Ekiplerimiz dayanışma içerisinde çalışmalarını yapıyor"

Başkan Büyükkılıç da bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğun aktaran Büyükkılıç, "Hakikaten gece saatlerinden itibaren takip ettik. Arkadaşlarımızın hepsi de teyakkuz halinde görevlerini yaptılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybının olmaması bizleri tabii ki bu manada rahatlatmıştır. Onun dışında ufak tefek yıkıntılar, sıkıntılar, çatlaklar söz konusu. Sayın Valimizin de vurguladığı gibi sahada ekiplerimiz dayanışma içerisinde çalışmalarını yapıyorlar. Bizler de hem geçmiş olsun demek hem de yerinde görmek bağlamında ilçelerimize uğruyoruz. Ekiplerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.