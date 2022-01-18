İstanbul'da alınan bilgiye göre, Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan henüz ismi öğrenilemeyen 18 yaşındaki bir genç, nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaraladı.

Olayı gören çevredeki diğer polisler, silahla ateş ederek saldırganı bacağından vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve zanlıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.