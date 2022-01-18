Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen araçta arama gerçekleştirdi.
Araçta, 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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