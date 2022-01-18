Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S'nin Yalak Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla hükümlüyü yakaladı.
F.S, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 12:26
- 12:14
- 12:10
- 12:13
- 12:05
Sıradaki Haber
17 Ocak 2022 korona tablosu…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz