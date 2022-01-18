Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S'nin Yalak Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla hükümlüyü yakaladı.

F.S, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.