Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 403 bin 836 COVID-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı.

162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.

[Vaka sayısı 65 bine yaklaştı]

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,27,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 139 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 271 bin 832'si birinci doz, 52 milyon 155 bin 792'si ikinci doz, 23 milyon 573 bin 142'si üçüncü doz olmak üzere 139 milyon 578 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.