İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki zincir markete giren şüphelilerin market çalışanlarını tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

Çalışanlar E.T. ile S.Z'yi bıçak ve satırla rehin alan zanlılardan U.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipleri görünce kaçan M.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerinden 470 lira ile cep telefonu gasbettiği belirlenen zanlıların olayda kullandığı silahın da oyuncak olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası kaydına, zanlıların mesai bitiminde marketten çıkan çalışanları zorla iş yerine sokarak gasp yaptıkları anlar yansıdı.