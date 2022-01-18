Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı ve çevresindeki yaylalar, hafta içi ve hafta sonu ziyaret ediliyor.

Tabiat Parkı, karla kaplı ormanları ve yüzeyi buz tutmuş gölüyle ziyaretçilerine şehrin stresinden ve gürültüsünden uzakta zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kış güzelliğini görmek için bölgeye gelenler mangal yakıp piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yapıyor.

"Burası ayrı bir güzellik"

Ziyaretçi Mücahit Türköne, AA muhabirine, stres atmak için sık sık Karagöl'e geldiğini söyledi.

Vatandaşlara kışın bölgeyi ziyaret etme tavsiyesinde bulunan Türköne, "Ankara'da ve Çubuk ilçe merkezinde kar olmuyor ya da çok az oluyor. Karagöl'de çok fazla kara oluyor. Burada çocuklarla güzel bir piknik yaptık. Bizim için güzel bir alternatif oluyor." dedi.

Gizem Bahadır da Karagöl'e kışın ilk kez geldiğini belirterek, "Burası çok güzel. Yazları tercih ediyorduk, kışın da güzel olduğunu gördük. İlçeye yakın olması ve ulaşımın da rahat olası bizim için büyük bir avantaj. Burası ayrı bir güzellik, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Büşra Kaptanoğlu ise ailesiyle karın tadını çıkarmak için tabiat parkına geldiğini aktararak, "Eğlenceli vakit geçirdik. Daha önce yazın gelmiştik, ilk kez kışın geliyoruz. Kışın bence daha güzel oluyor. Özellikle kış manzaraları çok güzel, fotoğraf çekmek için uygun olduğunu düşünüyorum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.