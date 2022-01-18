İI Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çardak köyü kırsalında denetim yaptı.

Ekipler, icra edilen devriye faaliyeti esnasında 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptıklarını tespit etti.

Av kabahat tutanağı düzenlenen S.K, ve A.O'nun yasa dışı avcılıkta kullandığı yivsiz av tüfeği ile avlanmış 12 yabani güvercine el konuldu.

S.K. ve A.O'ya yasa dışı av yaptıkları gerekçesiyle toplamda 19 bin lira idari para cezası kesildi.