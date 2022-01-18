Pamukova'da işe gitmek için trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücüler ile yayalar, karlı kaplı yollarda ve kaldırımlarda güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Hendek ilçesinde etkili oluyor. Hendek'e bağlı 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.