COVID-19 vaka sayısı 78 ilde artış gösterirken, 3 ilde ise azalış gösterdi.

O üç ilden biri de Isparta.

Isparta´nın 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 binde 215,99 olarak açıklanan vaka sayısı, 1-7 Ocak tarihleri arasında her 100 binde 208,49´e geriledi.

Isparta´nın covid-19 vaka sayısındaki düşüşte en büyük etkenlerden birinin 3´üncü doz aşılama olduğuna dikkat çeken Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, `Isparta, 3. doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde. Aşılama arttıkça vaka sayımızda düşüş yaşanıyor` dedi.

Ispartalılarda aşıya büyük önem veriyor. Vatandaşların rehavete kapılmamasını tavsiye ediyorlar.