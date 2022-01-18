Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vakalarda artmayan üç ilden biri 'Isparta'
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
COVID-19 vaka sayısı 78 ilde artış gösterirken, 3 ilde ise azalış gösterdi.
O üç ilden biri de Isparta.
Isparta´nın 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 binde 215,99 olarak açıklanan vaka sayısı, 1-7 Ocak tarihleri arasında her 100 binde 208,49´e geriledi.
Isparta´nın covid-19 vaka sayısındaki düşüşte en büyük etkenlerden birinin 3´üncü doz aşılama olduğuna dikkat çeken Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, `Isparta, 3. doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde. Aşılama arttıkça vaka sayımızda düşüş yaşanıyor` dedi.
Ispartalılarda aşıya büyük önem veriyor. Vatandaşların rehavete kapılmamasını tavsiye ediyorlar.
Etiketler: Isparta Koronavirüs
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